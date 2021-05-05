Глава МИД Индии ушел на самоизоляцию в Лондоне из-за возможного заражения COVID-19

Лондон, 5 мая. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар перешел на удаленный формат работы в связи с возможным заражением коронавирусом.

Все члены делегации Индии в ходе саммита глав МИД G7 в Лондоне также перешли на самоизоляцию в связи с двумя случаями заражения COVID-19 среди участников мероприятия, завили в правительстве Великобритании.

Встреча министров иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии проходит в Лондоне с 3 по 5 мая. Делегаты из Австралии, Южной Кореи и ЮАР, а также представитель ЕС и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии также прибыли на мероприятие.