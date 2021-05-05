Меган Маркл написала детскую книгу о связи отцов и сыновей

Лос-Анджелес, 5 мая. Супруга принца Гарри и в прошлом актриса Меган Маркл написала свою первую детскую книгу под названием «Скамейка». На литературный дебют ее вдохновили отношения мужа и сына Арчи.

По словам самой Маркл, книга рассказывает о семейной любви в современной жизни. Все началось с небольшого стихотворения, которое герцогиня Сассекская сочинила для супруга в День отца. Праздник пара отмечала через месяц после рождения сына Арчи.

«Это стихотворение стало историей. Кристиан добавил красивые и неземные акварельные иллюстрации, которые передают тепло, радость и комфорт отношений между отцами и сыновьями из всех слоев общества», — рассказала Меган Маркл.

Она отмечает, что для нее было важно написать инклюзивную книгу, которая рассказывала бы про самые разные семьи. Супруга Гарри надеется, что «Скамейка» найдет отклик в каждой семье, «независимо от ее состава».

В США книгу Меган Маркл опубликует издательство RHCD, а в Великобритании — Puffin. На полках книжных магазинов «Скамейка» появится 8 июня 2021 года. Иллюстрации к литературному дебюту герцогини Сассекской создал художник Кристиан Робинсон. Позднее Маркл выпустит также аудиокнигу — она сама запишет ее.

Сейчас принц Гарри и Маркл находятся в ожидании рождения второго ребенка, который у герцогов Сассекских должен появиться на свет до конца мая. К такому выводу пришли журналисты из-за отсутствия Меган на благотворительном вечере.