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Злоупотребление спиртным едва не довело звезду TikTok Дину Саеву до самоубийства

Шоу-бизнес
Злоупотребление спиртным едва не довело звезду TikTok Дину Саеву до самоубийства
instagram.com  /  @dina_saeva

Москва, 5 мая. Звезда TikTok Дина Саева призналась, что переживала очень трудные эмоциональные периоды. Однажды знаменитость чуть не свела счеты с жизнью.

Блогеру, как и многим публичным персонам, приходилось сталкиваться с травлей в соцсетях. Иногда 21-летней девушке угрожают расправой, но чаще она получает оскорбления из-за публичной демонстрации тела. В какой-то момент Саева начала злоупотреблять спиртным.

«Вино еще больше погружало меня в депрессию», — поделилась звезда TikTok в эфире YouTube-шоу «вМесте».

Тогда девушка едва не дошла до самоубийства. В трудной ситуации ей помог друг, который разговаривал с ней. По словам знаменитости, в тот момент она не понимал, что с ней происходит. Блогер была неприятно удивлена влиянием спиртного на ее сознание. После этого случая Саева решила отказаться от алкоголя, который едва не довел ее до трагедии.

Звезда TikTok спровоцировала новую волну критики в свой адрес во время интервью Ксении Собчак. Подписчики высмеяли Саеву, поскольку она не смогла ответить, кто такие Игорь Крутой и Никита Михалков.

блогер tiktok Саева
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