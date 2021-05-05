Ставки по вкладам повысились в нескольких российских банках

Москва, 5 мая. СМИ выяснили, что кредитные организации Российской Федерации начали увеличивать ставки по вкладам.

В среднем улучшение условий составило от 0,2% до 1,5%. Об этом пишет РИА Новости, проведя соответствующее исследование.

«ПСБ изменил условия по пяти продуктам из шести в линейке вкладов, максимальное увеличение от 1,45% до 1,5%», — говорится в статье.

Также ставки по всей базовой линейке вкладов были повышены «Почта банком». Изменил условия по накопительным счетам и банк «Открытие»: рост ставок должен составить 0,2-0,5 п.п. Ставки по вкладам будут расти в России после решения Центробанка РФ повысить ключевую ставку до 5%.

Регулятор ранее оценил дальнейшее влияние коронавирусной пандемии на отечественную экономику. Продолжающееся распространение COVID-19 не позволяет игнорировать связанные с этим риски, указывает ЦБ.