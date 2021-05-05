Рецидивисты из Ленобласти похитили мужчину по обвинению в краже телефона

Санкт-Петербург, 5 мая. Ранее судимые граждане затолкали в багажник иномарки жителя Киришей, обвинив его в краже телефона.

Полиция, воспользовавшись планом «Перехват», задержала двух подозреваемых в похищении жителя Киришей, сообщает пресс-служба МВД по региону. Ими оказались граждане, ранее судимые за кражу и убийство.

Инцидент произошел утром возле жилого дома. Фигуранты обвинили пострадавшего в краже телефона, затолкали его в багажник иномарки и скрылись. Позже автомобиль был обнаружен неподалеку от места похищения. В настоящее время стражи порядка проводят проверку по факту происшествия.

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