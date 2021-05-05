Президент РФ поздравил сотрудников и ветеранов криптографической службы

Москва, 5 мая. Глава российского государства Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником ветеранов и действующих сотрудников криптографической службы РФ.

Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«За прошедшее время название и структура ведомства не раз менялись, но незыблемыми оставались исключительный профессионализм сотрудников и значимость стоящих перед ними задач», — отметил в своем поздравлении Путин.

По словам российского руководителя, отечественные шифровальщики и криптографы внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом и обеспечивают надежную защиту важнейшей информации в современных условиях.

Ранее стало известно, что российско-американские переговоры на высшем уровне с участием Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться уже в июне 2021 года.