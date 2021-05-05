Украинец позвонил в прямой эфир ТВ с жалобами на хорошую жизнь крымчан

Киев, 5 мая. Житель Восточной Украины позвонил в прямой эфир телеканала «НАШ» и пожаловался, что люди в Крыму живут намного лучше украинцев.

Пенсионер, представившийся «дедом Михаилом со Слобожанщины», позвонил на украинское ТВ 5 мая и раскритиковал официальную позицию Киева по Крыму, Донбассу и отношениям с Россией. Мужчина предположил, что никакой войны с РФ нет, а Крым был «сдан» в рамках «договора похлеще Харьковских соглашений».

По словам Михаила, крымчане при «агрессивной» России живут «во много раз лучше» украинцев. Пенсионер признался, что родился на полуострове и имеет там много знакомых. Общение с жителями Крыма перечеркивает киевские попытки очернить реалии российского региона. Так, на сюжеты о неспособности крымчан уехать с полуострова из-за проблем с оформлением жилья знакомые Михаила «крутят пальцем у виска».

«Сравните, как там живут, и что происходит здесь. Россия ведь многое делает, а не только говорит. Я это знаю, потому что у меня в Крыму живет брат. Мы с ним вместе ушли на пенсию. Получали одинаково, а сейчас у него минимальная учительская пенсия в два-три раза выше моей! Плюс лекарства, тарифы и остальное», - рассказал украинец.

Телезритель предложил соотечественникам задаться вопросом, почему правительство Украины относится к своим гражданам хуже страны, которую объявило «агрессором». Также Михаил заявил о «пробуждении» украинцев относительно происходящего в их стране: он утверждает, что все больше людей осознает отсутствие войны с РФ и «сплошной обман» с Крымом и Донбассом.

Украина продолжает претендовать на Крым, несмотря на то, что полуостров воссоединился с РФ в полном соответствии с международным правом (прецедент Косово). В рамках плана по «возвращению» Крыма Киев объявил торговую, энергетическую, водную и другие блокады полуострова, которые Россия успешно преодолевает к удивлению Украины.