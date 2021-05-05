Тунисский депутат пришла на заседание парламента в шлеме и бронежилете

Тунис, 5 мая. Тунисский депутат Абир Мусси пришла на заседание парламента в мотоциклетном шлеме и бронежилете. Таким образом политик ответила на запрет охраны для чиновников.

На заседание Мусси пришла с фотографией первого президента Туниса Хабиба Бургибы, пишут иностранные СМИ. Действия политика вызвали в стране бурное обсуждение. О внешнем виде депутата говорили не только ее коллеги, но и граждане республики.

Абир Мусси сразу после появления в Сети кадров с заседания стала героем мемов. Проект, который предлагает самокаты в аренду, разместил в Интернете отредактированное фото депутата. Представители организации перекрасили шлем Мусси в цвета компании.

Абир Мусси и ее партия PDL являются представителями светской ветви в Тунисе. По данным журналистов, они практически единственные в своем роде, кто связан политическими договоренностями с религиозной фракцией Эннахда.

Ранее стало известно, что Тунис и Алжир планируют сотрудничество в области туризма. В апреле во время телеконференции тунисский министр туризма Хабиб Аммар и его алжирский коллега Мухаммад Али Бугази обсудили вопрос взаимодействия в данной сфере.