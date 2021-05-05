Самолеты и вертолеты ВКС РФ совершили полет над Москвой в рамках подготовки к параду Победы

Москва, 5 мая. Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ провела комплексную репетицию парада Победы в небе над российской столицей.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Над Красной площадью прошёл парадный строй авиации, включающий 76 летательных аппаратов», — отмечается в сообщении агентства.

В репетиции авиапарада над российской столицей приняли участие многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-28Н и Ка-52. После них был осуществлен пролет стратегических бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь» в сопровождении четверки истребителей Су-35С, а также заправщиков Ил-76, бомбардировщиков Ту-95МС и транспортных самолетов Ил-78.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин встретится с руководителем Таджикистана Эмомали Рахмоном, прибывшим в Москву для участия в мероприятиях в честь Дня Победы.