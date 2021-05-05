В EurAsian Times рассказали, как санкции США помешали Египту купить российские Су-35

Нью-Дели, 5 мая. Египет был вынужден отказаться от покупки российских истребителей в пользу французских Dassault Rafale из-за санкций США. Об этом говорится в публикации EurAsian Times.

Накануне стало известно, что Египет и Франция подписали контракт на поставку 30 истребителей Dassault Rafale. По неподтвержденным данным, сумма сделки составила 3,75 миллиарда евро, передает «ПолитРоссия».

Ранее России удалось перехватить у США египетский рынок вооружений после того, как Вашингтон начал дистанцироваться от Каира. Ухудшение отношений между США и Египтом позволило Москве заключить договор с Каиром на поставку 46 ударных вертолетов Ка-52 и 46 истребителей МиГ-29 в 2014 году. Позднее Египет начал развивать военно-техническое сотрудничество с Францией, став первым международным заказчиком истребителей Dassault Rafale.

«Особенно важно, что египетское правительство также подписало с Россией сделку на 2 миллиарда долларов на поставки Су-35», — говорится в публикации.

В конечном итоге Египет получил истребители МиГ-29, Су-35 и Dassault Rafale, а также вертолеты Ка-52. Однако позднее египетским ВВС требовались новые истребители. При этом США пригрозили Египту санкционным давлением в связи с планами Каира купить у России новую партию истребителей Су-35. После этого Египет был вынужден сделать выбор в пользу французских Dassault Rafale.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы Финляндии заменят свои основные боевые самолеты F/A-18C/D «Хорнет» на новые истребители. Хельсинки объявили тендер на закупку новых истребителей, в которому участвуют два американских концерна — Boeing и Lockheed Martin, а также три европейских — Saab, Dassault Rafale и BAE Systems.