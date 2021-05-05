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Зак Снайдер опроверг слухи, что ему доверили работу над «Звездными войнами»

Общество
Зак Снайдер опроверг слухи, что ему доверили работу над «Звездными войнами»
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0

Лос-Анджелес, 5 мая. Режиссер Зак Снайдер признался, что всегда мечтал поработать над вселенной «Звездных войн», однако не хочет снимать фильм под жестким руководством киностудий.

Больше месяца назад состоялась премьера режиссерской версии «Лиги справедливости». За создание нового варианта картины Зак Снайдер взялся после конфликта с компанией Warner Bros. Фанаты вселенной DC даже создали движение #ReleaseTheSnyderCut (#ВыпуститеЛигуСправедливостиЗакаСнайдера), чтобы предотвратить попытки студии запретить фильм к показу.

По словам Снайдера, Warner Bros. действительно могла попытаться подать на него в суд и «заткнуть рот». Негативный опыт работы с кинокомпанией позволил ему понять, что человек с собственной точкой зрения не может выступать в качестве «шестеренки».

Несколько недель назад появились слухи, что Зака Снайдера назначили режиссером новых «Звездных войн». Однако сам Снайдер опроверг эту информацию. Он отмечает, что всегда мечтал поработать над расширением вселенной. Но не уверен, что сможет выдержать давление кинокомпании при производстве ленты.

«Например, я бы хотел снять фильм во вселенной «Звездных войн», я много о ней знаю, но не уверен, что смогу это пережить», — поведал Снайдер в интервью изданию The Sunday Times.

Недавно аналитики из мониторинговой компании Samba TV рассказали, как обстоят дела на стриминговых сервисах у режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера.

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