Разработчики приложения о блокадном Ленинграде рассказали, какие новшества его ждут

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Как интересно изложить исторические факты поколению Z» обсудили приложение о прогулке по блокадному Ленинграду «Слушая сердцем».

Генеральный директор АНО ВПЦ «Вымпел-СПб» Александр Ананьев и режиссер аудиоспектакля-променада «Прощай, Ленинград!» Кирилл Люкевич рассказали, какие новшества можно ожидать в новых сериях спектакля и в самом приложении.

«Мы сделали такой спектакль, сейчас есть возможности сделать другой, и театр идет сегодня в таком направлении — это очень здорово. Насколько я понимаю, там вторая команда работает и третья, я думаю, что они прибегнут и к другим способам взаимодействия со зрителем. Чем их больше, тем круче. Мы же лишаемся реальной живой работы актеров, тем самым много теряем. Но мы стараемся приблизить зрителя немного другим способом», — рассказала Кирилл Люкевич.

Режиссер подчеркнул, что включить в приложение дополненную реальность — хорошая идея, поскольку военные фотографии питерских зданий есть в открытом доступе и ими можно воспользоваться.

«Мы сейчас очень активно работаем над другими спектаклями. Они связаны с работой госпиталей и заводов в блокадном Ленинграде. Здесь у нас очень много всего, мы работаем с архивами кинодокументов, видеоархивами. У многих заводов есть свои музеи, а в них — дневниковые записи, которые нигде не публиковались. Первые спектакли нам бы хотелось сделать именно в аудио и посмотреть, как голос будет работать в данной ситуации. Мы только-только запустили первый спектакль — в июне выйдет второй», — добавил генеральный директор АНО ВПЦ «Вымпел-СПб» Александр Ананьев.

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