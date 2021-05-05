Бросивший семью возлюбленный Макеевой не платит алименты бывшей жене

Москва, 5 мая. Бывшая жена возлюбленного актрисы и певицы Анастасии Макеевой, бизнесмена и строителя Романа Малькова пожаловалась, что он не платит ей алименты.

Избранник Макеевой познакомился с актрисой, когда делал ремонт на ее даче. Мужчина закрутил роман со звездой, несмотря на оставшихся в Словении жену Светлану и четверых детей.

Ради знаменитости Мальков бросил семью и развелся с супругой, а теперь заявляет о желании перевезти детей в Москву. Пока к отцу перебрался только старший сын Андрей. По словам Светланы Мальковой, подросток доволен жизнью в российской столице, поскольку теперь у него нет никаких обязанностей.

«Пока сын предоставлен сам себе. Роман утверждает, что у него ни копейки нет. Как он собирается содержать всех наших детей в России? Тут у них будущее, обучение, друзья, спорт», — поделилась бывшая жена бизнесмена.

После расставания с супругой Мальков рассказывал, что у него была любовница в Словении, и об этом знали практически все друзья и близкие. По мнению бывшей жены строителя, автором этих откровения является сама Макеева. Если же измена действительно была, то это отрицательно характеризует только самого возлюбленного актрисы, считает Малькова.

«Мне Анастасию даже жалко как человека. Они оба не могут понять одного: чтобы стать счастливыми, нужно правильно и достойно завершить прошлую жизнь. А пока он убегает от алиментов, о каком счастье может идти речь?» — отметила экс-супруга жениха Макеевой в интервью изданию «СтарХит».

Роман Мальков нелестно отзывается о бывшей жене после расставания. Например, он назвал мать своих детей «грязным существом» из-за ее похода на ток-шоу.