Хорватские аналитики назвали последствия возможной ядерной войны между США и Китаем

Загреб, 5 мая. Ядерная война между Китаем и США приведет к катастрофическим последствиям, однако одна из сторон пострадает сильнее, считают эксперты Youtube-канала Binkov’s Battlegrounds.

Хорватские аналитики уверены, что в ядерной войне не может быть победителей, однако последствия такого конфликта для Китая будут более разрушительными. США обладают более современными средствами доставки ядерного вооружения, поэтому в первые часы войны преимущество будет на стороне Вашингтона.

Большая часть китайских ракет просто не успеет стартовать, так как они будут молниеносно уничтожены вместе с инфраструктурой. Кроме того, США обладают весомым преимуществом в сфере стратегической авиации. Китайские реактивные бомбардировщики H-6 давно устарели и неспособны быстро нанести ядерный удар по территории США. Китайский подводный флот находится в аналогичном положении. ВМС США смогут блокировать китайские подлодки у берегов КНР, что сделает неэффективным запуск ядерных ракет, передает ИноСМИ.

«Судя по большинству данных, Китай располагает немногочисленными системами защиты от межконтинентальных баллистических ракет, если они вообще у него есть, так как отмечено было всего несколько испытаний. Для сравнения за последние 20 лет в США было проведено свыше двадцати испытаний систем защиты от МБР», — уверены аналитики.

По мнению экспертов, Китай сильнее пострадает в случае ядерной войны с США. Согласно предварительным подсчетам, потери среди населения КНР составят 21%, тогда как США потеряют лишь 15% от общего числа своих граждан. За первый день войны США потеряют 50 миллионов человек, а Китай порядка 250 миллионов граждан. При этом потери КНР в промышленности и инфраструктуре шестикратно превзойдут американские.

Ранее финские аналитики пришли к выводу, что заявления западных политиков и СМИ о необходимости вооружаться для противостояния России и Китаю основаны на ложных и опасных предпосылках, а также ведут к фатальным последствиям.