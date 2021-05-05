Ведущий специалист крупного банка России найден с простреленной головой в Подмосковье

Московская область, 5 мая. Следователи разбираются в смерти специалиста одного из ведущих банков России от огнестрельного ранения в голову. Как стало известно ФАН, тело 57-летнего мужчины было обнаружено на общественной остановке.

Чрезвычайное происшествие произошло в Пушкинском городском округе Московской области в микрорайоне Клязьма. В 6:20 местные жители обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением головы на автобусной остановке по улице Лермонтова. Об этом они сообщили в дежурную часть полиции. Силовики выдвинулись на место происшествия и установили, что погибший проживал неподалеку и трудился специалистом программного обеспечения в известном российском банке.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области организовали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

«Пока непонятно, что именно произошло с мужчиной. Возможно, это было убийство, возможно, какое-то неосторожное обращение с оружием, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — На месте обнаружения тела нашли пистолет, марка которого на данный момент не установлена, и записку с номером телефона супруги убитого».

Тело было направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Только она сможет установить точную причину смерти мужчины.

Как ранее сообщал ФАН, в Майкопе следователи направили в суд уголовное дело по факту убийства 83-летней женщины. Посильную помощь в поисках истины оказал водитель такси.

Правоохранители установили, что в ночь на 23 февраля жительница поселка Дружба Кошехабльского района убила свою пожилую мать. Тело родительницы она вывезла в безлюдную местность и бросила на остановке общественного транспорта. После этого ее задержали по горячим следам.