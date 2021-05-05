Первый случай смерти после прививки AstraZeneca подтвердили в Канаде

Оттава, 5 мая. Первый смертельный случай, связанный с вакцинацией препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, подтвердили в канадской провинции Альберта.

Смерть 54-летней пациентки наступила 27 апреля. Причиной стало образование тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови. Сообщается, что эту информацию подтвердил главный врач провинции Дина Хиншоу. Она добавила, что вакцина по-прежнему считается безопасной, потому что осложнения после ее введения маловероятны.

Ранее в Канаде было зафиксировано шесть случаев образования тромбов у людей, которые получили этот препарат. Все пациенты были отпущены после осмотра врачами.

Ранее стало известно, что в Китае появится вакцина от коронавируса в виде назального спрея, сообщал ФАН. Препарат станет доступен для потребителей только через два-три года.