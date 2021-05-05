В центре Луганска прошла репетиция парада Победы

Луганск, 5 мая. Жители столицы Луганской Народной Республики готовятся достойно встретить 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

О проведении масштабной репетиции парада Победы в Луганске 5 мая сообщили представители Народной милиции ЛНР.

«Всего в пешей колонне задействованы 23 парадных расчета, в механизированной колонне — 107 единиц боевой и автомобильной техники», — отметили в УНМ ЛНР.

Общая численность участников репетиции превысила две тысячи человек, она состоялась на Театральной площади Луганска.

Ранее стало известно о проведении московскими юнармейцами мини-парада для ветеранов Великой Отечественной войны.

О подготовке памятной акции «Бессмертная флотилия» в Санкт-Петербурге информировал RT.