Вакцину от туберкулеза в виде спрея создадут в России

Москва, 5 мая. Сотрудники НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ работают над созданием вакцины от туберкулеза в форме спрея.

Такая форма вакцины позволит удобно проводить вакцинацию от туберкулеза. Препарат уже проходит доклинические испытания. Несмотря на простоту использования, применять вакцину можно будет только в стенах медучреждений под присмотром специалистов, обратила особое внимание замдиректора НИИ по научной работе Дарья Даниленко.

Порядка десяти млн человек по всему миру заражены туберкулезом. Согласно статистике за последнее десятилетие, россияне стали страдать от этого заболевания в 2,4 раза реже. Порядка 47 тыс. новых случаев туберкулеза подтвердили в стране в 2020 году.