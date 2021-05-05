«Газпром» оставил без внимания войну Европы и Азии за СПГ

Москва, 5 мая. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Азию и Европу растут, спрос повышается, как и стоимость топлива. При этом российский газовый холдинг «Газпром» не вклинивается в гонку.

Несмотря на то, что традиционно после окончания отопительного сезона стоимость топлива снижается, страны Европы израсходовали рекордные 76 млрд кубометров газа. Кроме того, на фоне затянувшихся холодов закачка топлива в подземные хранилища стартовала с задержкой в месяц. При этом европейским странам необходимо значительно больше газа, в нем также нуждаются потребители в Азии. Из-за этого между континентами развязалась война за СПГ. Его стоимость в азиатском регионе догоняет европейские показатели, увеличившись до уровня в 314 долларов за тысячу кубометров, пишет «Евразия daily».

Российская компания «Газпром» заняла выжидательную позицию и не вмешивается в ситуацию. Холдинг с начала года почти на треть нарастил объемы поставок голубого топлива в Европу, но не торопится еще больше увеличивать показатели.

За март 2021 года газовый производитель почти в два раза нарастил экспорт сырья традиционному лидеру по объему закупок российского трубопроводного газа среди стран Европы — Германии.