В США проверят работу Пентагона при изучении сообщений об НЛО

Вашингтон, 5 мая. Надзорный орган Пентагона намерен изучить качество и эффективность работы чиновников при обработке данных, связанных с НЛО.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны США.

«Цель этой оценки — определить степень, в которой министерство обороны предпринимало действия по вопросам неопознанных летающих объектов», — сказано в сообщении помощника генерального инспектора по вопросам надзора и по проведению оценок в сфере космоса, разведки и инженерии Рэндольфа Стоуна.

Далее Стоун отмечает, что по мере проведения оценки ее цель может быть скорректирована.

Телеканал CNN информировал, что в июне 2021 года Национальная разведка США должна представить американскому конгрессу несекретные данные об НЛО. Пентагон принял решение создать специальную группу по изучению неопознанных летающих объектов в августе прошлого года.

Ранее сообщалось, что в США считают вероятной причастность высшего руководства РФ к появлению НЛО над боевыми кораблями американского флота.

О надеждах президента США Джо Байдена провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в июне 2021 года информировал RT.