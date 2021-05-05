Житель Набережных Челнов воткнул нож в сердце собутыльника

Казань, 5 мая. Убийство мужчины произошло в поселке Зяб. Подозреваемого вычислили по горячим следам.

Трое мужчин распивали алкоголь. Вскоре между двумя собутыльниками произошла драка. В пылу ссоры 33-летний мужчина схватил спрятанный в мусоросборнике нож и всадил его в сердце приятелю. Потом злоумышленник вытащил орудие убийства из жертвы и сбежал.

Сотрудники патрульно-постовой службы оперативно задержали подозреваемого. Установлено, что обвиняемый ранее трудился дворником в своем комплексе. По факту убийства назначена доследственная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего.

Пенсионерка в Петербурге решила отомстить соседу за обиду и воткнула в него нож. Потерпевшего госпитализировали. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося, сообщал ФАН.