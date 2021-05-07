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Берегите мир, который мы подарили 9 мая 45-го: обращение героя Великой Победы

Общество
Берегите мир, который мы подарили 9 мая 45-го: обращение героя Великой Победы
Из личного архива Григория Корнилаева  / 

Свой 95-летний юбилей в апреле отметил житель Саранска, участник Второй мировой войны Григорий Корнилаев. Воздушный стрелок штурмовика Ил-2 участвовал в боях против фашистской Германии и Японии. Своими воспоминаниями и переживаниями фронтовик поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей.

9 мая для Григория Корнилаева — особенный праздник. Этот день он привык отмечать в кругу друзей-ветеранов, тревожить душу воспоминаниями и возвращаться мысленно в кровавые сороковые. Войну он встретил 15-летним подростком — семиклассником, которому пришлось взять на себя роль старшего мужчины в семье. Мама Мария Федоровна, будучи вдовой еще с 30-летнего возраста, растила двоих сыновей одна. Тогда Корнилаевы жили в деревне Акшенас Рузаевского района.

«Мама с утра до ночи работала в колхозе. Чтобы как-то помочь ей, я летом устраивался трактористом, брат у меня был плугарем. Сами заготавливали дрова, вспахивали огород и ухаживали за скотиной. В школу я ходил за семь километров в село Архангельское Голицино. Летом дорога за знаниями давалась легко, а вот зимой от холода не спасали и лапти. Как сейчас помню, в первую ночь после объявления о начале войны мы все втроем спали на печке. Мама успокаивала, говорила, что нас не возьмут на фронт. Ведь мы еще маленькие. Так случилось, что в 1942 году ее мобилизовали на Суру вместе с другими женщинами из Мордовии копать противотанковые рвы. Дома мы с братом зимовали вдвоем», — рассказал о своем детстве Григорий Корнилаев.

Ветеран из Мордовии Григорий Корнилаев о Победе: «Иначе и быть не могло»
Из личного архива Григория Корнилаева  / 

Как и многие советские мальчишки он грезил небом и не раз представлял себя летчиком. Мечта выпускника сельской школы сбылась в 1943 году. Тогда его призвали на срочную службу и направили в Третье Военно-морское авиационное училище, которое дислоцировалось в Мордовии. А уже оттуда на должность воздушного стрелка совсем юный, но уже бесстрашный боец попал на фронт — в штурмовой авиационный полк, который входил в состав ВВС Черноморского флота.

«Свой первый вылет я совершил на остров Змеиный. На нем находился пеленгатор, который мешал авиации и морякам — собирал данные и передавал их противнику. За четыре захода мы уничтожили девять самолетов и сам прибор. Я не слышал, как била по нам зенитная артиллерия врага, только видел взрывы снарядов в воздухе. Нас сопровождали 12 истребителей 16-го авиационного гвардейского полка. Поэтому тревога отступила уже после первого вылета», — вспомнил свой первый вылет фронтовик.

Эскадрилья, в которой на штурмовике Ил-2 исполнял свой боевой долг Григорий Корнилаев, за годы Великой Отечественной не потерпела ни одного поражения. Все самолеты остались целы, а летчики и стрелки — живы. Победу товарищи по небу встретили в полном составе.

Ветеран из Мордовии Григорий Корнилаев о Победе: «Иначе и быть не могло»
Из личного архива Григория Корнилаева  / 

«9 мая мы уже несли службу в ВВС Тихоокеанского флота, это Второй Дальневосточный фронт. Кстати, командующим там был наш знаменитый земляк генерал армии Максим Пуркаев. Радости в начале было не так много, потому что знали, что впереди еще много сражений. Ведь прибыли мы на войну с Японией. День Победы встретили стрельбой в воздух, 100 граммами вина и напряженным ожиданием новых боев».

Молодым стрелкам только предстояло освободить Сахалин и Курильские острова. К тому времени Советская армия уже имела необходимый опыт и пополнила свое вооружение. Поэтому атаки солдат на военно-морские базы и корабли японцев все прошли успешно. Противник, по словам ветерана, почти не сопротивлялся.

После окончания войны, никого не оповестив, Григорий Корнилаев вернулся в родную деревню. Стоит ли говорить о радости и слезах счастья матери бойца и брата, которому по состоянию здоровья так и не довелось побывать на войне. Уже в мирное время фронтовик устроился работать в райком комсомола, затем — в аппарат райкома партии. Волею судьбы он оказался в органах внутренних дел, где отслужил более 30 лет, и ушел на заслуженный отдых с должности заместителя начальника штаба МВД Мордовской АССР в звании полковника.

Ветеран из Мордовии Григорий Корнилаев о Победе: «Иначе и быть не могло»
Из личного архива Григория Корнилаева  / 

Уроженец Мордовии награжден Орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», еще 25 знаками отличия. В его «копилке» есть и благодарность Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.

Фронтовик с грустью вздыхает, отмечая, что живых свидетелей тех страшных лет осталось очень мало.

«Как советский человек, служивший в Советской армии, я рад и польщен тем, что мы одержали Победу. Иначе и быть не могло. Наша армия сама по себе и люди, которые сражались за Родину, не жалели ни сил, ни средств. В последнее время у меня иногда возникает такая тревожная мысль: что не забудут ли люди той цены, которой нам дался этот триумф? Но все же прихожу к такому выводу, что не должны. Ведь такие события незабываемы. Главная просьба к нашим потомкам — берегите мир, который мы вам подарили 9 мая 1945 года», — заключил Григорий Корнилаев.

россия мордовия саранск день победы
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