Госпитализированная Регина Тодоренко показала фото из больницы

Москва, 5 мая. Блогер и бывшая ведущая шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко попала в больницу. Знаменитость провела ночь в медицинском учреждении.

О госпитализации Тодоренко рассказала поклонникам в Instagram Stories. Она показала короткое видео из клиники и сообщила, что ее ждет ночь в больнице.

«Не поверите, где я сегодня сплю!» — сказала телеведущая.

Блогер также опубликовала селфи без макияжа, снятое на больничной койке. На фото за спиной Тодоренко можно увидеть держатель для капельницы. Госпитализированная телеведущая, выглядящая на снимке изможденной, поспешила успокоить своих поклонников.

«Все будет хорошо!!!» — подписала она кадр.

Похоже, в больнице знаменитость пробыла совсем недолго. Утром она опубликовала в Stories снимок, сделанный в автомобиле, и сообщила, что готова отвечать на вопросы подписчиков.

Регина Тодоренко столкнулась с эмоциональными переживаниями из-за участия в популярном шоу «Маска» в качестве члена жюри. Практически каждый раз, занимая судейское кресло, она примеряла какой-то экстравагантный образ, что вызвало волну критики в Сети. Телеведущая дала публичный ответ на эти негативные комментарии.