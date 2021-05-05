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Певица Юлия Паршута рассказала, что позволяет себе на первом свидании

Шоу-бизнес
Певица Юлия Паршута рассказала, что позволяет себе на первом свидании
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 5 мая. Певица Юлия Паршута стала финалисткой второго сезона шоу «Маска». Сейчас звезда переживает новую волну популярности и успеха, однако в личной жизни артистки все не так радужно.

Сейчас исполнительница официально является свободной женщиной. До недавнего времени Паршута встречалась с неким обеспеченным бизнесменом по имени Александр. Однако эти отношения так ни к чему не привели. После расставания с избранником у артистки не было серьезных отношений.

Будучи обладательницей эффектной внешности, звезда не лишена мужского внимания. Но заводить новые романы Паршута не спешит. По словам певицы, во взаимоотношениях с противоположным полом для нее на первом месте стоит духовная близость. Разговор по душам, который звезда называет интимной близостью, может произойти уже на первом свидании.

«Для меня откровенный разговор, рассказ о личном и задушевном это уже интимная близость. И иногда я могу позволить себе это на первом свидании», призналась 33-летняя певица в интервью wday.ru.

Однако на подобные откровения с мужчиной Паршута решается с трудом. Оказалось, что возлюбленные не раз разбивали ее сердце. Несмотря на все предательства, артистка все еще верит в настоящую любовь и не сомневается, что в будущем встретит «своего человека».

Юлия Паршута три месяца снималась в шоу «Маска» на НТВ. В своем Instagram-аккаунте звезда поделилась впечатлениями от участия в проекте и рассказала о полученной травме.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Юлия Паршута рассказала, что позволяет себе на первом свидании
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