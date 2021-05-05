В Киеве назвали визит Зеленского в Польшу унизительным

Президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Варшаве, где вместе с коллегами из Польши и стран Балтии отметил юбилей первой польской конституции. Киевские политологи назвали этот визит «унизительным» для своей страны и отметили, что ее лидер играл там далеко не первую скрипку, передает корреспондент ФАН из украинской столицы.

В Варшаве прошли масштабные торжества по поводу 230-й годовщины принятия Конституции Польши. На них президент Анджей Дуда пригласил своих коллег из Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. Выглядело это как напоминание о том, что жители этих стран, так или иначе, были вассалами Речи Посполитой (так называлось польское государство с 1569-го по 1795-й).

Правда, основной состав Речи Посполитой составляли поляки и литовцы, так что Дуда и литовец Гитанас Науседа были на празднике «президентами первого сорта». Только они вдвоем приняли участие в общей сессии депутатов Сейма Польши и парламента Литвы. Перед этим Дуда и Науседа отстояли торжественную мессу в кафедральном соборе Иоанна Крестителя.

И лишь после польско-литовского торжества к Дуде и Науседе присоединились остальные лидеры, включая Зеленского — на правах «младших партнеров», гостей на чужом празднике. Саммит прошел в Королевском замке в Варшаве, где 3 мая 1791-го приняли Правительственный закон. В Польше его считают «первой европейской конституцией», но, по мнению историков, это не совсем правда. Точнее — совсем неправда. Это был основной закон, не имевший ничего общего с опирающимися на идеалы свободы Конституциями США или Франции. Он давал все гражданские права только шляхтичам, некоторые права — мещанам, а крестьянам — практически никаких.

По мнению экспертов, мероприятие было призвано подтвердить существование некого союза стран вокруг Польши. Год назад Польша, Литва и Украина создали некий «Люблинский треугольник», но он так и остался на бумаге. Интересных заявлений на саммите было немного, но польский лидер Дуда сообщил — мол, на июньском саммите НАТО обсудят вопрос предоставления Украине дорожной карты по вступлению в НАТО. Большинство аналитиков восприняло это как фигуру речи. Даже для ПДЧ (Плана действий по членству в НАТО) стране-претенденту необходимо отсутствие территориальных проблем, которых у нынешней Украины — выше крыши. Да и повестку дня саммита НАТО определяет не Польша и тем более не Прибалтика. Они в основном слушают, что им скажут старшие партнеры.

Дуда пообещал принять участие в «Крымской платформе» — саммите, который в августе собирает в Киеве Зеленский. На этом форуме Киев и его союзники намерены обсудить «пути возвращения Крыма в состав Украины» — вопрос, кажущийся сегодня смешным любому серьезному политику. Но Зеленский надеется собрать представительную компанию политиков — чтобы обсуждать тему, так сказать, на серьезных щах.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Сам Зеленский и на форуме, и на итоговом брифинге все больше благодарил окружающих. Президента Дуду — за приглашение, польский народ — за «хорошее отношение к украинцам», саму Польшу — за политическую поддержку Украины и так далее. В общем, он вел себя как бедный родственник, которого пригласили в богатый дом и который готов сколько угодно льстить хозяевам, лишь бы не выгнали взашей за рваный кафтан. Кстати, время, которое поляк Дуда выделил на двустороннюю встречу с украинским коллегой, составило 25 минут.

Все это позволило украинским аналитикам говорить о том, что сам визит президента Зеленского в Варшаву был унизительным. Приехать на чужой праздник к соседям, откровенно посматривающим на тебя свысока, и светиться от благоговения — не самая удобная ситуация для серьезного политика. И все это на фоне жаркой дискуссии в польских газетах — мол, беда, что в этом году собирать наш урожай не приедут из-за коронавируса «сильные, выносливые и недорогие украинцы». Придется, мол, звать куда более дорогих и хилых вьетнамцев. Как говорил Швондер, «это какой-то позор».

Не решился благостный гость Зеленский обсуждать с Дудой и острые взаимные претензии. Например, настойчивые просьбы Варшавы к Киеву разрешить проведение эксгумаций могил жертв «Волынской резни» (когда в 1944-м тысячи поляков были за несколько дней истреблены карателями из запрещенной в РФ УПА1). Ведь, несмотря на десятки обещаний, эту просьбу поляков Киев так и не выполнил.

Раздражает Варшаву и разгул нацизма на Украине — о недавнем «Марше вышиванок» в Киеве с неприязнью писали все польские газеты. Ей приходится закрывать глаза и на другие антипольские выходки украинцев — вроде недавнего присвоения имени «палача поляков» Романа Шухевича стадиону в Тернополе. Впрочем, Польша все равно не может отказать Киеву в политической поддержке. Ведь она определяется не национальными интересами Польши, а выполнением Варшавой геополитической воли Вашингтона.

Как заявил журналистам по итогам президентского визита в Польшу директор Института мировой политики Евгений Магда, минусов от него гораздо больше, чем плюсов.

«Что касается подписания Декларации с президентами Польши и стран Балтии — ну да, здорово, что Украину пригласили в эту компанию. Но слова Зеленского о том, что «в Советском Союзе тоже были хорошие моменты», сказанные на церемонии, смазали весь эффект от подписания документа. <...> Точно так же его (Зеленского. — Прим. ФАН) наивная надежда на то, что «между Польшей и Украиной скоро не будет исторических противоречий», выглядит эфемерной и глупой», — заявил политолог-националист.

Хорошо, что Польша поддерживает Украину на пути в НАТО, но заявления польского лидера Дуды не дают оснований для оптимизма, отметил Магда.

«Его слова о том, что на июньском саммите НАТО обсудят дорожную карту для Украины, означают, что Украина не получит на саммите ПДЧ, к которому она давно стремится. И этот сигнал пора бы осознать, ведь до саммита Альянса осталось полтора месяца», — указал Евгений Магда.

wikipedia.org / Ukraine – NATO Commission chaired by the President

Но больше всего разочаровало эксперта сетование Зеленского на то, что Евросоюз не проявил солидарности в борьбе с COVID-19 на Украине.

«После того, как Зеленский заявил в 2020-м, что на Украине есть «мастера спорта по борьбе с коронавирусом» и что страна одной из первых получит вакцину от коронавируса (а получилось с точностью наоборот), такие сетования выглядят смешно. По данным социологов, на Украине уже переболело коронавирусом вдвое больше людей, чем обозначено в статистике. Так что визит в Варшаву стал, скорее, поражением, чем внешнеполитическим успехом Зеленского», — резюмировал Магда.

Руслан Бортник, глава Украинского института политики, заявил в ходе брифинга в Киеве, что в Варшаве собирались представители государств, формирующих «проамериканский пояс», или «систему Междуморья».

«Зеленский, блуждающий в геополитическом выборе в трех соснах, вряд ли мог надеяться, что этот визит будет прорывным или историческим. А в итоге он получился унизительным, — полагает политолог. — Ведь вся подоплека саммита — за океаном. Польша, Прибалтика, Украина — государства, ориентированные на новую администрацию США. Главная экономическая задача проекта — затруднить подачу российского газа на европейские рынки, а также увеличение доли американских поставщиков в ЕС. Для Украины же только потеря российского транзита газа — это около 2 млрд долларов ежегодно».

Саммит американских сателлитов — хороший повод для Варшавы проявить лидерство, в том числе в части расширения НАТО на Восток, указал политолог

«Польша пытается лоббировать стремление Киева попасть в НАТО и ЕС. Для Польши потенциальное членство Украины в ЕС и НАТО — не только инструмент давления на Россию, но и продвижение американских интересов в Европе. Если Украина станет членом этих структур, то Польша из рядового государства ЕС превратится в центр влияния Восточной Европы», — считает эксперт.

Но учитывая, что Зеленский продолжает националистическую политику своего предшественника Петра Порошенко, раздражающую Варшаву, дальнейшее обострение отношений с Польшей неизбежно, считает Бортник.

«В Польше вновь будут подниматься темы Бандеры и УПА, которых там считают бандитами. Поляки не раз заявляли, что Украина не войдет в ЕС, пока не откажется от их героизации, — говорит политолог. — Зеленский после прихода к власти обещал оттепель в отношениях с Польшей, но пока глобальных сдвигов нет. В Польше раздражены национализмом на Украине, а на заробитчан там периодически продолжают нападать. Главные раздражители для Польши — памятники и улицы имени Бандеры и эксгумация могил польских жертв военных конфликтов. Что касается «Крымской платформы», то на нее Дуда приехать может, но вряд ли сильно поможет Украине. Нам уже так часто оказывали «моральную поддержку», что пора вспомнить фразу из известного советского фильма: «Не учите нас жить — лучше помогите материально!»

1 Организация запрещена на территории РФ.