На параде Победы в Хабаровске впервые будет задействована арктическая техника

Хабаровск, 5 мая. Военнослужащие ВС РФ провели на площади Ленина в Хабаровске масштабную тренировку парада Победы с задействованием военной техники.

Как сообщается, всего в хабаровском военном параде будут участвовать почти четыре тысячи солдат Российской армии и 159 единиц военной техники. При этом впервые жители Хабаровска смогут увидеть расчеты арктических боевых машин: они пройдут в составе общей механизированной колонны, но их можно будет отличить по белоснежному камуфляжному окрасу.

Арктическая техника будет представлена бронетранспортерами, системами С-300В4, танками Т-80БВМ и бронемашинами «Тигр», которые несут боевое дежурство на Крайнем Севере.

Помимо этого, в колонне ретро-машин можно будет увидеть очень редкий образец — самоходную артиллерийскую установку ИСУ-152 «Зверобой» времен Великой Отечественной войны. Возглавлять расчеты техники будет легендарный танк Т-34.

Прежде сообщалось, что в Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада.

Также RT передавал, что 5 мая в Москве состоится репетиция пролета парадного строя авиации над Красной площадью.