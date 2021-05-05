Кабмин рассказал о сроках выплаты 10 тысяч рублей на школьников

Москва, 5 мая. В Правительстве Российской Федерации рассказали, до какого числа должны провести выплаты для учащихся в школах страны.

Речь идет о перечислениях размером в 10 тысяч рублей. Суммы должны быть переведены до 17 августа 2021 года, заявили в кабмине.

«Доклад о предоставлении финансовой помощи <...> ответственные ведомства должны направить в кабмин до 17 августа», — цитирует сообщение правительства ТАСС.

Соответствующие поручения по реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию дал глава кабмина Михаил Мишустин. Ранее глава государства предложил выплатить по 10 тысяч рублей на ребенка тем семьям, которые воспитывают как школьников, так и будущих первоклассников. К тому же эта мера поддержки может стать ежегодной.