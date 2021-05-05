Комплексы ПВО С-400 «Триумф» появятся на параде Победы в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 5 мая. Военнослужащие Восточного военного округа на комплексах С-400 пройдут в Южно-Сахалинске на параде в честь 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщают СМИ.

Установки противовоздушной обороны будут замыкать колонну боевой техники, находящейся на вооружении у сахалинского гарнизона. Предпоследняя репетиция парада прошла 4 мая. Финальная проверка назначена на 7 мая, где еще раз можно будет взглянуть на С-400 вблизи до Дня Победы.

В параде на территории Южно-Сахалинска будут участвовать до 1000 военнослужащих, сотрудников силовых структур и экстренных служб, курсантов кадетской школы и движения «Юнармия».

В Севастополе и Ростове-на-Дону ранее состоялись масштабные репетиции парадов с привлечением десятков единиц боевой техники и более 5000 военнослужащих.

Минобороны России также опубликовало расписание мероприятий к 76-й годовщине Победы, пишет RT.