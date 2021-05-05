На рынке валютообменных операций в России зафиксировали «затишье»

Москва, 5 мая. Жители Российской Федерации стали совершать меньше операций с иностранной валютой.

Об этом заявили аналитики банка «Русский стандарт». По данным исследования, в апреле 2021 года россияне покупали валюту других государств реже, чем месяцем ранее.

«Минувший апрель показал относительное затишье россиян в валютообменных операциях», — пишет ТАСС.

Эксперты рассказали о возможных причинах снижения количества подобных операций: тенденция отмечается на фоне происходящих событий в мире. Жители России временно заняли наблюдательную позицию, без заметной активности в валютных операциях, считают аналитики банка.

Инвесторы ранее оценили возможность ослабления российской нацвалюты в ближайшие недели. Падение курса рубля к доллару маловероятно, уверены в компании «Иволга Капитал».