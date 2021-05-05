Врач супруга Елизаветы II назвал официальную причину его смерти

Лондон, 5 мая. Лечащий врач мужа британской королевы Елизаветы II принца Филиппа сэр Хью Томас назвал официальную причину его смерти.

Томас работает с королевской семьей с 2014 года, а также возглавляет медицинский дом монархов. Принца Филиппа врач обследовал несколько лет подряд.

По словам медика, официальной причиной смерти супруга королевы стала старость. Этот термин используют, когда человек уходит из жизни в возрасте более 80 лет.

Принц Филипп скончался у себя дома 9 апреля 2021 года, не дожив два месяца до своего столетия. Как писали иностранные СМИ, в этом году муж Елизаветы II сильно болел и перенес операцию на сердце.

Похороны принца Филиппа состоялись 17 апреля, в связи с пандемией на церемонии присутствовали только самые близкие и члены семьи. После смерти Елизаветы II ее супруга перезахоронят.