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Врач супруга Елизаветы II назвал официальную причину его смерти

  /   Обновлено: 05 мая 2021 11:26
Общество
Врач супруга Елизаветы II назвал официальную причину его смерти
Global Look Press  /  Han Yan/XinHua

Лондон, 5 мая. Лечащий врач мужа британской королевы Елизаветы II принца Филиппа сэр Хью Томас назвал официальную причину его смерти.

Томас работает с королевской семьей с 2014 года, а также возглавляет медицинский дом монархов. Принца Филиппа врач обследовал несколько лет подряд.

По словам медика, официальной причиной смерти супруга королевы стала старость. Этот термин используют, когда человек уходит из жизни в возрасте более 80 лет.

Принц Филипп скончался у себя дома 9 апреля 2021 года, не дожив два месяца до своего столетия. Как писали иностранные СМИ, в этом году муж Елизаветы II сильно болел и перенес операцию на сердце.

Похороны принца Филиппа состоялись 17 апреля, в связи с пандемией на церемонии присутствовали только самые близкие и члены семьи. После смерти Елизаветы II ее супруга перезахоронят.

великобритания принц филипп королевская семья
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