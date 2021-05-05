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Сварщик изнасиловал малолетнюю ученицу кадетской школы после просмотра аниме

Происшествия
Сварщик изнасиловал малолетнюю ученицу кадетской школы после просмотра аниме
Федеральное агентство новостей  / 

Воскресенск, 5 мая. Следователи задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании 13-летней ученицы кадетской школы. Как стало известно ФАН, сварщик местного предприятия показал ребенку порнографический мультфильм японского производства и жестоко изнасиловал.

В дежурную часть полиции подмосковного города Воскресенск 4 мая обратилась местная жительница с заявлением. В нем она указала, что ее бывший муж изнасиловал ее дочь от первого брака в 2019 году. Она также указала, что после первого изнасилования мужчина несколько раз заставлял ребенка вступать с ним в половую связь.

По данному факту следователями ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

Подозреваемого задержали и поместили в местный изолятор временного содержания.

«Сварщик гораздо моложе своей бывшей жены, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Женщине 38 лет, а ему — 29. В один из дней он остался наедине с падчерицей. Отчим решил соблазнить ребенка. Для этих целей он поставил ей мультфильм порнографического содержания японского производства».

После того, как закончился просмотр аниме, мужчина попытался вступить с ребенком в половую связь. Сначала он предложил сделать это на добровольных началах.

«Однако школьница отказала в близости мужу матери. Такой вариант развития событий не устроил подозреваемого. Он сорвал одежду с ребенка и совершил с ней насильственный половой акт», — добавил источник.

Дальше сварщик продолжал насиловать девочку. Но она боялась рассказать о происходящих с ней ужасных событиях маме, которая трудится менеджером и постоянно отсутствует дома. Лишь после того, как мужчина и женщина развелись, девочка рассказала матери о том, что с ней происходило.

Подозреваемый признал свою вину частично. На допросе у силовиков он заявил, что секс между ним и ребенком проходил по обоюдному согласию.

Если вина сварщика будет доказана в суде, то ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

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