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«Этот день в истории». Что произошло 5 мая, праздники, факты, люди

Общество
«Этот день в истории». Что произошло 5 мая, праздники, факты, люди

Проект «Этот день в истории» рассказывает о самых значимых фактах и событиях, о знаменитых людях, которые оставили свой след в истории.

5 мая празднуется Международный день борьбы за права инвалидов. В 1992 году люди с ограниченными возможностями здоровья в 17 европейских странах заявили о себе и впервые отметили этот праздник. Они боролись с дискриминацией. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день в мире в мире насчитывается более миллиарда людей с инвалидностью, из них свыше 100 миллионов — дети. В нашей стране около 12 миллионов граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня же свой профессиональный праздник отмечают те, кто погружается на морские глубины — водолазы принимают поздравления. Первая водолазная школа в России была основана более 130 лет назад в Кронштадте.

Какими еще праздникам и событиями «отличилось» 5 мая — смотрите в новом выпуске программы «Этот день в истории».

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