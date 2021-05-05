Коронавирус выявили у 7975 человек в РФ за сутки

Москва, 5 мая. Российские врачи выявили 7975 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе РФ по противодействию COVID-19.

Коронавирус подтвердился у 7975 жителей в 83 регионах России за прошедшие 24 часа. Клинических проявлений болезни не обнаружили у 11,7% пациентов, зарегистрировано 360 летальных исходов. Полностью COVID-19 смогли побороть 7506 граждан.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 4 847 489 случаев коронавируса, 4 464 550 человек смогли излечиться, 111 895 пациентов умерли. Накануне оперштаб выявил минимальное число зараженных с сентября 2020 года. Оперативные данные об эпидемиологической обстановке в стране и в мире опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.