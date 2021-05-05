Индия установила очередной антирекорд по числу зараженных коронавирусом

Нью-Дели, 5 мая. Еще 382 315 жителей Индии заразились коронавирусной инфекцией, заявили в местном министерстве страны и благосостояния семьи.

Индийские медики за последние сутки также зарегистрировали 3780 летальных исходов. Всего в стране от COVID-19 скончались 226 188 человек. Согласно статистике, подготовленной правительством Индии, за все время борьбы с пандемией коронавируса в стране было выявлено 20 665 148 случаев заболевания.

Зарегистрированный 5 мая суточных прирост зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, в более чем 380 тыс. человек, стал очередным антирекордом Индии. На территории страны ежедневно фиксируется более 300 тыс. новых случаев заболевания начиная с 22 апреля.

В то же время увеличивается и число вылечившихся. За последние сутки в Индии выписано 338 439 граждан, которые прошли полный курс лечения от COVID-19. Всего болезнь в стране поборол 16 951 731 человек.

Третья волна распространения коронавируса SARS-CoV-2 сильно напугала жителей Индии. О своем страхе журналистам рассказала женщина на седьмом месяце беременности. Она призналась, что ей было сложно найти больницу.