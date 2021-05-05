Эфир: Почему немецкие экологи критикуют российский газ и хвалят американский 

В среду, 5 мая, в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир на тему «Почему немецкие экологи критикуют российский газ и хвалят американский».

Немецкие экологи из крупнейшей в стране организации NABU подали иск в административный суд Гамбурга, утверждая, что прокладка трубопровода «Северный поток — 2» наносит значительный ущерб экологии Балтийского моря. При этом норвежские газопроводы или американский сжиженный газ никакого ущерба Балтике, по мнению этих активистов, не наносят.

Строительство МГП «Северный поток — 2» в ИЭЗ Германии уже блокировали из-за аналогичного иска другой экологической организации — Deutsche Umwelthilfe (DUH), поданного в суд Гамбурга 13 апреля 2021 года. Обе организации оспаривают решение BSH от 1 апреля 2021 года, отклонившего протест NABU и DUH против укладки 16,5 км труб в ИЭЗ Германии.

Экологи из DUH и NABU уже давно ведут войну против МГП «Северный поток — 2». Кто же и почему финансирует этих экологов-активистов, нам объясняют в прямом эфире специалисты: ученые, политики, журналисты.