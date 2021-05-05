Королевский биограф рассказала об отношениях детей принца Уильяма с сыном принца Гарри

Лондон, 5 мая. Главный редактор журнала Majesty и королевский биограф Ингрид Сьюард рассказала, какие отношения связывают детей принца Уильяма с сыном его брата — принца Гарри.

Герцогу Сассекскому и его супруге Меган Маркл сложно поддерживать отношения с королевской семьей после отказа от привилегий и переезда в США. Сейчас пара ждет второго ребенка, а их сыну Арчи исполнится два года 6 мая.

Младший сын принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон Луи на год старше своего двоюродного брата. Кроме того, у герцога и герцогини Кембриджских есть шестилетняя дочь Шарлотта и сын Джордж, которому летом исполнится восемь лет.

По словам королевского биографа, сейчас сыновьям и дочери принца Уильяма не нужна «детская связь» с Арчи. При этом покойная принцесса Диана наверняка хотела бы, чтобы дети ее сыновей дружили между собой, уверена Сьюард.

«Сейчас у них может не быть детской привязанности, потому что она им попросту не нужна. Но они оценят Арчи как друга гораздо позже», — цитирует редактора журнала о королевской семье издание Express.

Журналисты предполагают, что второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл может появиться на свет в ближайшие дни. К такому выводу сотрудники СМИ пришли, поскольку герцогиня Сассекская не появилась на одном из светских мероприятий, куда была приглашена вместе с мужем.