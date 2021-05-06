Халистан: как сепаратисты строят новое государство между Пакистаном и Индией

У государства Халистан есть своя валюта, марки, паспорта и даже посольства в европейских странах. Не хватает малости – своей собственной земли, географической зоны на карте. Вот уже более пятидесяти лет индийские сепаратисты из штата Панджаб пытаются добиться независимости от Индии. Государство Халистан должно было стать родиной сикхов – последователей сикхизма, одной из наиболее распространенных в мире религий. Идея Халистана – отголосок времен получения Индией независимости, когда индуисты и мусульмане создали свои государства – светскую Индию и мусульманский Пакистан.

Как связаны Халистан и смерть Индиры Ганди и почему сейчас сикхские сепаратисты действуют из Северной Америки – расскажет автор телеграм-канала Индия Сегодня.

Федеральное агентство новостей /

Халистан – предполагаемая независимая держава в регионе Панджаб в Южной Азии. В сикхских храмах – гурудварах – отсутствуют изображения божества, но всегда есть место для ночлега и раздачи пищи нуждающимся. Высшей доблестью в сикхизме считается защита и служение другим, независимо от их религии или расы. Предполагаемая территория Халистана состоит как из части Панджаба, расположенной в Индии, так и из пакистанского Панджаба, и включает в себя части индийских штатов Хариана, Химачал-Прадеш, Джамму и Кашмир, а также Раджастхан. Сикхские сепаратисты полагают, что все эти территории должны войти в состав их собственного государства.

Федеральное агентство новостей /

В мире действует целый ряд связанных с Халистаном запрещенных террористических организаций, таких как «Баббар Халса Интернешнл» (BKI), «Силы коммандос Халистана» (KCF) или «Международная федерация молодежи сикхов» (ISYF). Обнародованная в октябре 2018 года Национальная контртеррористическая стратегия США прямо говорит о том, что «Баббар Халса» хочет создать независимое сикхское государство с помощью террора и насилия.

Федеральное агентство новостей /

Идея отдельного сикхского государства впервые появилась в начале ХХ века с ростом национализма сикхов в Британской Индии. Они не были здесь одиноки - среди индусов, мусульман и сикхов возникло много религиозных националистических движений.

До завоевания Панджаба англичанами регион находился под управлением основанной в XVIII веке Конфедерации сикхских мислов (штатов). В XIX веке конфедерация была объединена в Сикхскую империю махараджей Ранджитом Сингхом. Хотя сикхи традиционно были сосредоточены в Панджабском регионе Британской Индии, до раздела Индии в 1947 году они составляли большинство только в одном из районов британской провинции Панджаб. После обретения Индией независимости и разделения Британской Индии на Индию и Пакистан, каждая из новообразованных стран получила примерно по половине британского Панджаба. Немедленно началась миграция сикхов из пакистанского Панбжаба в индийский. В 1949 году глава сикхской политической партии «Акали Дал» объявил о том, что сикхизм неразрывно связан с территорией Панджаба.

Некоторые сикхские политические деятели полагали, что Джавахарлал Неру, первый премьер-министр независимой Индии, и его партия «Индийский Национальный Конгресс» предали интересы своих союзников-сикхов после получения Индией суверенитета. Это убеждение основывалось на том, что якобы на одном из своих выступлений Неру пообещал создание независимого государства сикхов. Именно эта идея лежит в основе сепаратистского движения в поддержку Халистана.

Федеральное агентство новостей /

В мае 1980 года Джагджит Сингх Чохан отправился в Лондон и объявил о создании Халистана. Аналогичное заявление сделал другой видный лидер движения, Балбир Сингх Сандху, в индийском городе Амритсар, штата Панджаб, где он выпустил марки и валюту Халистана. Д.С.Чохан объявил себя президентом "Республики Халистан", назначил кабинет министров и выпустил символические халистанские «паспорта», «почтовые марки» и «халистанские доллары». Чоханом были открыты посольства Халистана в Великобритании и других европейских странах. В "Нью-Йорк Таймс" он разместил рекламу будущего сикхского государства.

I am Jagjit Singh Chohan...

Founder of Kahlistan movement who later formed a olitical party and contested elections. And I endorse this message ???? pic.twitter.com/QWpWap1I7w — aniket ranade (@aniketranade) April 29, 2019

Однако настоящей звездой и самым известным лидером движения стал Джарнаил Сингх Бхиндранвале. Он начал бороться за независимое сикхское государство террористическими методами. Именно для нейтрализации Бхиндранвале индийские войска были вынуждены брать штурмом одну из сикхских святынь десятилетие спустя. В статье, опубликованной в 2004 году в журнале Outlook India, историк сикхского движения Хушвант Сингх описал, как Бхиндранвале прибегал к провокационным высказываниям против индуистского населения.

Он использовал бранные слова против индуистов, а также призывал каждого сикха убить 32 индуиста, чтобы решить индуистско-сикхскую проблему. Любого, кто выступал против него, заносили в «особый список», и ряд людей из этого списка были физически устранены.

Бхиндранвале сплотил и упорядочил движение и стал вовлекать в него все более широкие группы сикхов. При финансовой и политической поддержке сикхской диаспоры, а также при материально-техническом содействии из-за рубежа (в том числе, из Пакистана), движение стало набирать популярность в индийском штате Панджаб. На тот момент сикхи уже составляли большинство населения в штате.

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

Халистанское сепаратистское движение не было серьезной проблемой для Индии до конца 1970-х и 1980-х годов, когда оно начало милитаризироваться. С 1978 по 1993 год сикхские сепаратисты стали настаивать на немедленном создании государства Халистан и начали использовать террористические методы борьбы.

Наиболее известный из совершенных сикхами терактов – захват самолета Boeing 737 IC423 авиакомпании Indian Airlines 29 сентября 1981 года. Рейс следовал из Шринагара (Сринагара) в Дели, когда четверо сикхских боевиков направили его в пакистанский Лахор. На борту самолета находилось 111 пассажиров и 6 членов экипажа. Пакистанским спецслужбам удалось обезвредить террористов.

SIKH SEPARATISTS HIJACK INDIAN JETLINER TO PAKISTAN https://t.co/8za8E1pKFW — Ankur Jadhav (@Ankurjadhav123) December 22, 2020

Апогеем сикхской борьбы за независимость стала знаменитая операция «Голубая Звезда» 1 июня 1984 года. Армия индийского правительства взяла штурмом главную святыню сикхов - Золотой храм в Амритсаре. Там находилась штаб-квартира сепаратистов, которую те успели приготовить к обороне. Штурм обернулся настоящим побоищем - в ходе боя правительственные войска использовали танки, изнутри вели огонь из пулеметов и гранатометов. Погибли более восьмидесяти индийских солдат и офицеров и почти 500 сикхов - как боевиков, так и гражданских. Среди убитых был Бхиндранвале.

Через несколько дней после этого, премьер-министр Индии Индира Ганди была убита сикхами из числа собственных охранников. В Нью-Дели и Северной Индии начались анти-сикхские погромы и столкновения.

Федеральное агентство новостей /

В начале 90-х годов сторонники Халистана в значительной степени утратили поддержку местного населения в индийском Панджабе. Причиной тому были жестокие полицейские репрессии против сепаратистов и разногласия среди самих сикхов. Центры движения и его активность переместились за пределы Индии, в Канаду, США, Австралию и Великобританию. 13 сентября 2013 года сикхские экстремисты в центре Лондона попытались убить ножом отставного индийского генерал-лейтенанта Кулванта Сингха Брара, бывшего командующего операцией «Голубая звезда». Сепаратисты проводили акции протеста и политические выступления, однако времена масштабного террора остались позади.

Про-халистанская активность в Панджабе начала снова набирать обороты в 2014 году, когда в помещении Золотого храма был открыт мемориал памяти Д. С. Бхиндранвале и другим боевикам, убитым во время операции "Голубая звезда". Создание мемориала было встречено громкими протестами со стороны национальных политических партий. Но со временем возражения утихли, и сегодня посещение Золотого храма считается неполным без остановки у мемориала, расположенного рядом с Акал Тахтом, высшим местом светской власти сикхов.

Федеральное агентство новостей /

С 2015 года индийские СМИ указывают на то, что сикхские экстремистские группы вышли за рамки гражданского активизма и снова начали прибегать к насилию. Начиная с 2015 года, сторонники Халистана организовали несколько террористических актов, в результате которых были убиты лидеры индуистских националистов и еретических сикхских культов.

В этом же году индийские спецслужбы отметили рост экстремистского аудио-и видеоконтента в социальных сетях. Индийский Facebook обнаружил 125 страниц и 140 групп в сообщениях в Facebook и сотни групп WhatsApp, которые использовались для радикализации сикхской молодежи в Панджабе. Индийские спецслужбы сообщают, что подобные действия планируются и осуществляются сикхскими экстремистами, базирующимися за рубежом при активной поддержке Пакистана. Кроме того, индийские агентства сообщают, что рост индуистских националистических групп и их деятельность в Панджабе также используются для создания чувства страха среди сикхской общины, усиливающая негативную реакцию на рост популярности идеи хиндутвы (пан-индуистской Индии) в штате Панджаб и в Индии в целом.

В 2017 году отмечался рост количества конфискованного оружия и задержанных террористов.

Федеральное агентство новостей /

Индийское правительство с самого начала сикхского движения обвиняет пакистанский истеблишмент в поддержке сепаратистской деятельности в Панджабе.

В 2007 году, когда Индия еще не рассматривала США как возможного ключевого партнера в новом миропорядке, PTI (крупнейшее новостное агентство Индии) сообщило, что в 1971 году администрация Ричарда Никсона пыталась стимулировать сепаратистское движение в Панджабе, инициировав “тайный план действий” в сговоре с правительством генерала Яхья Хана в Пакистане.

Б. Раман, бывший старший офицер индийской разведывательной службы «Исследовательское и аналитическое крыло», поддержал эту точку зрения в своей книге "Каобои. Крыло исследований и аналитики – назад по аллее памяти":

"Этот план предусматривал поощрение сепаратистского движения среди сикхов за создание независимого государства под названием Халистан. В 1971 году началась совместная тайная операция разведывательного сообщества США и пакистанской межведомственной разведки по созданию трудностей для Индии в Панджабе."

Федеральное агентство новостей /



Индийская разведка перехватывала инструкции Пакистанской межведомственной разведки (ISI) таким группам, как "Силы освобождения Халистана" и "Баббар Халса Интернэшнл". Им предписывалось организовать террористическую деятельность в Панджабе и поддерживать связь с сикхскими радикалами в Европе и Северной Америке для усиления анти-индийской пропаганды.

Пакистанская межведомственная разведка вербовала и, вероятно, продолжает вербовать сикхских паломников, путешествующих в Нанкана-Сахиб и другие гурудвары в Пакистане. В 2017 году индийские спецслужбы нейтрализовали около десятка про-халистанских ячеек, связанных с оперативниками, базирующимися в Пакистане, Канаде, Великобритании и Италии.



Федеральное агентство новостей /

Растущий политический капитал радикальных сикхских элементов в Канаде, мягкий подход правительства Трюдо к проблеме Халистана и действующий в стране "запрет на въезд в гурудвары" для индийских дипломатов, до сих вызывает беспокойство в Индии.

Не только в Канаде, но и по всей Северной Америке и Европе радикальные сикхские элементы использовали благоприятный политический климат в своих странах для создания политической базы поддержки халистской идеологии. Деятельность про-халистанских элементов, таких как «Всемирная сикхская организация» и «Сикхи за справедливость», направлена на возрождение дела Халистана через финансирование и пропаганду в социальных сетях.

Сикхские радикалы настаивают на объявлении погромов сикхских общин после убийства Индиры Ганди ее охранниками-сикхами в 1984 году геноцидом и открыто критикуют европейских и канадских парламентариев индийского происхождения, отказавшихся поднимать вопросы, связанные с Халистаном.

Бесчисленные пожертвования, сделанные в гурудварах в Европе и Северной Америке, которые достигают пика во время важных сикхских фестивалей, перенаправляются в про-халистанские организации в Панджабе под видом благотворительной и социальной деятельности. Активно используется международная нелегальная сеть перевода денег под названием «хавала».

Федеральное агентство новостей /

Сикхская правозащитная группа «Сикхи за справедливость» (SFJ) планировала провести «Референдум 2020» - кампанию по освобождению Панджаба от Индии и превращению его в национальное государство. Подготовка к референдуму длилась несколько лет и началась с шествия сикхских сепаратистов по Трафальгарской площади в Лондоне 12 августа 2018 г. Индия заявила официальный протест, но британское правительство разрешило проведение этого мероприятия при условии, что не будет нарушений закона.

Федеральное агентство новостей /

В ответ на эту акцию главная сикхская партия Панджаба, Широмани Акали Дал (ШАД), заявила, что ни один сикх в Индии не сочувствует подобным демонстрациям.

Сикхи - преданные индийцы. Они принесли больше жертв для Индии, чем любая другая община

- заявил лидер ШАД Нареш Гуджрал.

Референдум 2020 года должен был выяснить пожелания сикхской общины, расселенной по всему миру, по вопросу освобождения Панджаба. Если бы община поддержала эту идею, то сторонники Халистана планировали потребовать вмешательства в вопрос Организации Объединенных Наций. Однако проведению Референдума 2020 помешала пандемия коронавируса и он был отложен на неопределенный срок.

Федеральное агентство новостей /

В 2020 году произошло резкое ухудшение отношений между панджабскими фермерами и центральным правительством Индии. Это произошло после того, как правительство утвердило ряд законов, реформирующих систему закупки сельскохозяйственной продукции. Фермеры выступили против реформ и потребовали отмены этих законов. Тысячи протестующих крестьян вошли в столицу Индии, Нью Дели, в конце ноября 2020 года и разбили там лагерь. На момент написания этой статьи (май 2021) митингующие крестьяне все еще не покинули столицу и по-прежнему требуют отмены сельскохозяйственных реформ.

Правительство утверждает, что среди крестьян были замечены сепаратистские активисты и что про-халистанские силы активно действуют, чтобы накалить ситуацию. Невозможно уверенно утверждать, так это или нет, но нежелание правительства прислушаться к мнению фермеров, среди которых большинство – сикхи, - определенно будет способствовать росту недовольства и даст благодатную почву для расцвета идей сепаратизма.

Федеральное агентство новостей /

Возрождение халистских настроений не будет повторением кровавого мятежа 1980-х и начала 1990-х годов, поскольку движение так и не восстановило крупномасштабную общественную поддержку. Тем не менее, увеличивается вероятность случайных вспышек насилия, таких как нападения на индуистов и религиозных деятелей. При этом Панджаб уже переживает аграрный кризис, рост безработицы и наркомании.

Правящая сейчас в Индии Народная партия («Бхаратия Джаната» или БДП) никогда не пользовалась популярностью среди сикхов, поскольку она продвигает идеи хиндутвы (пан-индуистской Индии), а сикхи не являются индуистами. Сейчас, после конфликта с фермерами, длящегося уже более полугода, многие сикхи говорят о неправомочных задержаниях, агрессивном поведении полиции, а главное – полном нежелании власти услышать голос протестующих. В подобной обстановке рост радикализации сикхской молодежи представляется естественным развитием событий.

Внутри сикхской диаспоры радикалы сохранят и усилят свой вес при активной поддержке Пакистана. Управление анти-индийской пропагандой этих элементов и сокращение их политического влияния, хотя и не кажущееся слишком жестким, будет серьезной проблемой для Индии.