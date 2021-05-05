Киев, 5 мая. Приезд американской делегации на Украину грозит новым витком конфликта на юго-востоке страны, считает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Киев в скором времени примет заместителя главы Госдепа США по политическим вопросам Викторию Нуланд, полюбившуюся некоторым украинцам за «пакет свежей выпечки и мешок гнилой демократии», отметил экс-парламентарий на своей странице «ВКонтакте». Он уточнил, что сам американский госсекретарь Энтони Блинкен также посетит Украину 5-6 мая. Журавко с иронией подчеркнул, что Нуланд должна начать свою речь с «достижений» госпереворота 2014 года и пообещать не останавливаться на «достигнутом».

Визит политической верхушки Соединенных Штатов, которая проведет встречу с украинскими политиками, в частности, с главой государства Владимиром Зеленским, ничего хорошего стране не сулит, уверен бывший депутат. Он считает, что за приездом делегации из США последует новая эскалация конфликта в Донбассе и напряженности в отношениях с Россией.

«Этот визит американцев в составе похоронной команды — предвестник очередной эскалации конфликта, как в Украине в целом, так и на Донбассе. Мало того, это предвестник того, что с Россией конфликт политический, экономический и русофобский усилится еще больше», — высказался Журавко.

Нуланд уже однажды приезжала на Украину с печеньем и булочками, что обернулось для государства масштабной трагедией, в результате которой страна уже семь лет ощущает на себе полноту «европейской демократии», отметил бывший парламентарий. Резюмируя, он подчеркнул, что не ожидает от этого визита ничего хорошего.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Украина лишилась самостоятельности в политических вопросах, а также суверенитета.