Королева Елизавета II увлеклась производством пива

Лондон, 5 мая. Королева Великобритании Елизавета II одобрила производство пенного напитка, который будут готовить из трав, растущих на территории ее поместья Сандрингем в Норфолке.

Два сорта пива уже представлены в фирменном сувенирном магазине Sandringham. Бутылка объемом 500 мл обойдется в 5,50 доллара или почти 400 рублей по текущему курсу. Напиток представлен в двух вариантах: традиционное английское "горькое" и фильтрованное.

Производством занялась местная пивоварня Barsham Brewery, которая располагается в Норфолке. Пенные напитки изготавливаются с использованием органического ярового ячменя Лауреата, выращенного на фермерских землях Сандрингема. Бутылки носят название поместья королевы, а на этикетках красуются изображения зайца и фазана.

Это не первый случай, когда британский монарх увлекается производством алкоголя. В сувенирном магазине уже продается королевский джин. Его производство Букингемский дворец запустил в прошлом году, а на днях расширил линейку спиртного напитка. В новом сорте будут чувствоваться фруктовые нотки. Стоимость одной бутылки оценивается в 41 доллар (примерно 3 тысячи рублей).

Дворец занялся производством алкоголя не просто так. Бывший королевский повар Даррен Макгрэди рассказывал, что Елизавета II ежедневно наслаждается коктейлем из джина с вермутом Дюбонне с ломтиком лимона и большим количеством льда.

Недавно темно-зеленый Bentley Mulsanne, который несколько лет принадлежал королеве Великобритании Елизавете II, нашел нового владельца. Авто приобрел коллекционер почти за 19 млн рублей.