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Экономист увидел в иске экологов по «СП-2» американское вмешательство

Политика
Экономист увидел в иске экологов по «СП-2» американское вмешательство
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Из военного бюджета США финансируется отрытая война против «Северного потока — 2». Очевидно, немецкая природоохранная неправительственная организация NABU — союзник американского Госдепа. Об этом в беседе с ФАН заявил эксперт в области внешних связей и корпоративных коммуникаций, экономист Андрей Лобода.

Ранее природоохранная организация подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода. По заявлению немецких экологов, разрешение на строительство «Северного потока — 2» временно приостановлено до конца мая. В Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии сообщили, что «разрешение на строительство до конца мая пока не имеет силы, решение будет принимать суд».

Андрей Лобода в интервью ФАН выразил уверенность, что пауза на строительство немецкой нитки газопровода не продлится даже до конца мая.

«Излишнее администрирование окончательного этапа строительства «Северного потока — 2» со стороны немецких регуляторов сегодня выглядит нелепой ангажированностью, однако полностью отвечает букве законодательства Германии. На сегодняшний день осталось проложить всего-то около 90 км трубопровода в датских водах, а в немецкой акватории Балтики — менее 30 км», — напомнил он.

Лобода отметил, что и по плану выполнения работ в немецкой акватории моря прокладка должна была начаться на ранее июня, ведь сначала нужно достроить датский участок. Эксперт утверждает, что новость о приостановке газопровода — всего лишь проявление очередной информационной атаки на потенциально крупнейший энергетический проект между Россией и Европейским союзом.

«Уже вряд ли что-то поменяется. С высокой вероятностью строительство второй нити трубопровода завершится во второй половине лета», — считает экономист.

Экономист увидел в иске экологов по «СП-2» американское вмешательство
Global Look Press  / Nord Steram 2/Twitter.com

Лобода выразил недоумение по поводу заявления природоохранной организации.

«Почему немецкие экологи молчали на протяжении трех лет? Что заставило их обратиться к регулятору только тогда, когда более 95% трубопровода уже было построено? Союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) — это негосударственная экологическая организация, поэтому, как и всякое юридическое лицо, в своей операционной деятельности оно должно зарабатывать для реализации, казалось бы, благих целей. Нужно всегда помнить, что военный бюджет США финансирует отрытую войну против «Северного потока — 2». Очевидно, что в данном случае NABU стала союзником американского Госдепа в реализации своих целей», — объяснил он.

Экономист уверен, что в скором времени первые лица страны «без труда разберутся с сутью претензии ангажированных экологов»:

«Если вскроются их оплаченные Вашингтоном ангажированные «тревоги» за экологию, то немецкие власти сами же в короткие сроки и прикроют эту организации».

Лобода отметил, что мода на «зеленую» линию в политике является трендом среди политических сил Западной Европы уже порядка 20 лет. В свое время именно немецкие экологи внесли решающий вклад в решение по отказу от атомной энергетики.

«Что может быть дешевле и безопаснее российского природного газа для экономического двигателя всей Европы? Альтернатив нет», — подчеркнул эксперт.

Экономист увидел в иске экологов по «СП-2» американское вмешательство
Global Look Press  / Nord Steram 2/Twitter.com

Эксперт заявил, что экономика Германии второй год проведет под знаком рецессии. Это скажется не лучшим образом на экономических показателях всего Евросоюза. В этом случае российские поставки природного газа окажутся как нельзя кстати.

«По итогам первого квартала ВВП страны снизилось на 3% в годовом выражении. Ослабление немецкой экономики тянет за собой вниз и показатели экономики всего ЕС. Однако если тому же Берлину будет незатруднительно поставить псевдоэкологов на место, то выход из рецессии может начаться уже во втором полугодии — конечно, с помощью российских энергоресурсов. Тот же российский газ сегодня почти на 25% дешевле любого альтернативного предложения на мировом рынке. Кстати, котировки «Газпрома» к 17:00 подросли на 2,7% и приблизились к 233 руб. за одну бумагу. Похоже, что участники рынка и инвесторы не впечатлены озабоченностью немецкой экологической организации», — заключил экономист.

Экономист увидел в иске экологов по «СП-2» американское вмешательство
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей руководитель ИАЦ «Альпари», экономист Александр Разуваев заявил, что «Северный поток — 2» — принципиальный проект для России. Он поможет РФ окончательно забыть об Украине.

россия сша германия северный поток - 2 экологи сп-2 nabu
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