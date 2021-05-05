Президент Таджикистана примет участие в параде Победы в Москве

Душанбе, 5 мая. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе поездки в Москву примет участие в параде Победы 9 мая. Об этом сообщили СМИ.

Представитель пресс-службы бывшей советской республики в беседе с журналистами РИА Новости рассказал о поездке Рахмона.

«Президент Таджикистана и сопровождающие его лица сразу после проведения торжественных мероприятий в парке Победы в Душанбе отбудут в Москву, где примут участие в параде, посвященном 76-летию Дня Победы», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Эмомали Рахмон проведут переговоры 8 мая. Лидеры обсудят ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана.