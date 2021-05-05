Суд принял к производству иск Навального к Пескову

Москва, 5 мая. Дата досудебной подготовки по иску осужденного блогера Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову была назначена судом.

Исковое заявление блогера Алексея Навального к Дмитрию Пескову было принято к производству, сообщает источник ФАН. Досудебная подготовка состоится 27 мая в 13:45, говорится в заявлении пресс-службы Пресненского суда.

Навальный недоволен высказыванием Пескова по поводу того, что блогер сотрудничает с работниками ЦРУ. В начале апреля суд оставил иск без движения из-за допущенных недостатков, писал ФАН.