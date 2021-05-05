Девочку доставили в больницу после падения на нее футбольных ворот в Татарстане

Нижний Новгород, 5 мая. Врачи диагностировали травмы головы и позвоночника у девочки. На нее во время игры упали ворота.

Несчастный случай произошел с ученицей школы в деревне Янцобино Кукморского района. Во время игры на девочку упали металлические футбольные ворота. Ребенка срочно госпитализировали. Врачи сообщили, что у пострадавшей травмы головы и позвоночника.

По данным полиции, трагедия произошла утром на спортплощадке, находящейся за зданием сельского клуба в деревне Янцобино Кукморского района. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ЧП.

ФАН сообщал о госпитализации школьницы в Петербурге. Девочка дома пыталась самостоятельно проколоть губу, чтобы вставить туда пирсинг, однако «операция» прошла неудачно.