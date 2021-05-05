Амстердам, 5 мая. Украинские журналисты с удивлением обнаружили, что жители Нидерландов возлагают ответственность на Киев за крушение MH17 в Донбассе.

Репортеры с Украины выяснили, что не все голландцы разделяют «официальную» позицию Киева и Запада с возложением ответственности за крушение малазийского «Боинга» на ополченцев Донбасса. Украинское англоязычное издание KyivPost выпустило материал об этом, эмоционально заметив в заголовке, что «некоторые голландцы обвиняют Украину».

По мнению нидерландских собеседников издания, при любом раскладе ответственность за произошедшее несут украинские власти, которые не объявили Донбасс опасной зоной для гражданских полетов. Голландец Пит Плуг, потерявший брата в крушении MH17 и возглавляющий фонд поддержки близких жертв, открытым текстом призывает Украину признать это.

«В конце концов, если бы воздушное пространство было закрыто, этой трагедии бы не произошло», - утверждает Плуг.

В том же ключе высказалась доцент кафедры международного уголовного права Амстердамского свободного университета Марике де Хун. Она поддержала участие Украины в международном расследовании с Нидерландами, Австралией, Малайзией и Бельгией, но напомнила, что этого недостаточно. Киев должен взять на себя ответственность за ошибку с незакрытым воздушным пространством, считает правовед.

«Тогда не придется подавать в суд (на Украину. – Прим. ред.). Это было бы предпочтительным для всех», - заявила де Хун.

Ранее с критикой антироссийских обвинений по MH17 выступил американский эксперт-международник Оливер Бойд-Барретт. Он отметил, что подобная позиция крайне удобна Украине, невиновность которой многим не очевидна. По мнению эксперта, прецедент расследования по «Боингу» подрывает доверие к международному праву и принципу презумпции невиновности.