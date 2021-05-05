Twitter могут оштрафовать на 24 миллиона рублей за отказ удалять запрещенную информацию

Москва, 5 мая. Социальная сеть Twitter может получить штраф в размере 24 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора, об этом сообщили в суде.

На рассмотрение поступили шесть протоколов в отношении американской компании, составленные по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ — «Неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ».

«По каждому протоколу компании грозит штраф до 4 млн рублей, а всего ее могут оштрафовать на 24 млн рублей», — сообщили ТАСС в Судебном участке мирового судьи №422.

По аналогичной причине штрафы в размере 20 млн рублей могут получить Google и Facebook, пишет агентство. В отношении компаний в суд также поступили шесть протоколов. Американские корпорации прежде неоднократно получали предписания и штрафы за нарушение российского законодательства.