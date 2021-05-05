Поклонники из Японии пожалели Евгения Плющенко после ухода Александры Трусовой

Токио, 5 мая. Японские поклонники фигурного катания поделились мнением об уходе Александры Трусовой от наставника Евгения Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе.

Контракт 16-летней фигуристки с академией олимпийского чемпиона завершился 1 мая, и стороны не стали продлевать соглашение. Как писал Плющенко, это решение было принято по обоюдному согласию. Тренер отметил, что не может назвать точную причину прекращения сотрудничества с Трусовой, поскольку условия соглашения не позволяют это сделать.

Новость об уходе фигуристки от олимпийского чемпиона опубликовали в японских СМИ. В комментариях поклонники предположили, что спортсменка просто захотела готовиться у более сильного тренера перед Олимпиадой, ведь при наставничестве Плющенко она заняла лишь третье место на чемпионате мира в Стокгольме. Однако многие японцы поддержали и пожалели фигуриста.

«Плющенко жалко. Он хороший тренер!»; «Мне Плющенко даже жалко. Он много вложил в Трусову внимания и сил!»; «Трусова добилась существенного прогресса под руководством Плющенко»; «Плющенко отличный тренер. Как тепло и профессионально отзывался он о наших фигуристах Асаде и Ханю, давал им советы. В его отношении чувствовалась любовь к Трусовой», — написали японские комментаторы.

Александра Трусова ранее сравнила тренировочный процесс у Плющенко и Тутберидзе. По словам спортсменки, олимпийский чемпион ведет себя более эмоционально во время соревнований.