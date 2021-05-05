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Разработанный казанскими учеными ингибитор коррозии получил грант РФФИ

  /   Обновлено: 05 мая 2021 10:25
Хорошие новости России
Разработанный казанскими учеными ингибитор коррозии получил грант РФФИ
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Казань, 5 мая. Вещество, способное стать основой для гибридной технологии для борьбы с коррозией в Арктике, разработали специалисты Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ).

Проделанная работа была отмечена грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), сообщили в пресс-службе вуза. Достичь результата российским ученым из Казани удалось благодаря совместному исследованию со специалистами Университета Ставангера в Норвегии и РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.

В итоге ученые представили ингибитор коррозии. Считается, что благодаря ему получится замедлить разрушение металлов, из которых состоят трубопроводы, пролегающие на территории Арктики. Вещество относится к категории биоразлагаемых и не наносит вреда окружающей среде, подчеркнули в КФУ.

Специальные цифровые очки, предназначенные для подражания бинокулярному зрению, разрабатывают ученые из Российской Федерации. Таким образом планируется проводить реабилитацию пациентов, у которых видит только один глаз.

ученые разработка кфу хорошие новости россии
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