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Ведьма Полынь рассказала о ритуале для женщин, которые не могут забеременеть

Общество
Ведьма Полынь рассказала о ритуале для женщин, которые не могут забеременеть
Федеральное агентство новостей  / 

Суеверия возникали, когда люди замечали, что совершение определенных действий помогало им в той или иной ситуации. Об этом в беседе с ФАН рассказала ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Эксперт прокомментировала новость о суеверном китайском туристе, который во время посадки на борт бросил в двигатель лайнера монеты для удачного полета. После того как персоналу стало известно об этом происшествии, рейс был отменен.

«Этот пассажир просто слышал где-то, что монеты бросают в фонтан, как бы оплачивая свое возвращение на это место в будущем. Однако в данном случае это абсолютно бессмысленно. Монеты —проявление материального мира, стихии земли, а самолет относится к стихии ветра. Если человек боится полетов, то лучше перед посадкой на борт сделать подношения ветрам. Например, благовония, мука, лепестки цветов», — сообщила ведьма.

Алена Полынь отметила, что у подобных поступков есть причины, которые уходят корнями в далекое прошлое.

«Суеверия, как и приметы, возникали не на пустом месте. Они формировались постепенно. Люди замечали, что если они совершают определенные действия, то это помогает им в той или иной ситуации. Когда мы делаем подношения стихии, она дает что-то взамен», — пояснила собеседница ФАН.

Ведьма Полынь назвала ритуал для женщин, которые не могут забеременеть
pixabay.com  / step-svetlana

В завершение она рассказала об одном ритуале. По ее словам, он помогает женщинам, у которых не получается зачать ребенка.

«Женщины, которые никак не могут зачать ребенка, часто беременеют после одного ритуала. Необходимо прийти на любую реку. Бросить золотое украшение подальше от берега, не на мелководье», — поведала создательница «Империи сильнейших ведьм».

Ранее Алена Полынь указала на деталь в поведении королевы Великобритании Елизаветы II на похоронах своего мужа принца Филиппа. Она сказала, как смерть супруга может сказаться на здоровье королевы.

приметы ведьма полынь
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