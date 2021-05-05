Миротворцы ВС РФ передали медицинское оборудование в труднодоступные районы НКР

Степанакерт, 5 мая. Офицеры Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе передали в отдаленные населенные пункты гуманитарную помощь.
В этот раз российские миротворцы доставили медицинское оборудование в акушерско-фельдшерские пункты поселков Шош и Параватумб. Помощь была передана благотворительной организацией «Русская гуманитарная миссия».
Она включает в себя наборы для оказания первой медицинской помощи. В каждом из них есть тонометр, пульсометр, стетофонендоскоп, глюкометр, термометры, другие приборы и расходные материалы.
«Без сомнения, местные жители рады каждому нашему визиту, рады доставленному медицинскому оборудованию. Оно позволит сделать медицинскую помощь более доступной для каждого жителя Нагорного Карабаха», — подчеркнул офицер Центра гуманитарного реагирования Алексей Орлов.
Стоит отметить, что в целом за последние две недели карабахские медики получили около 50 комплектов медицинского оборудования.
Ранее сообщалось, что российские саперы продолжают очистку территории НКР от взрывоопасных предметов.
При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян указал, что присутствие российских миротворцев в Карабахе является важным фактором безопасности в регионе, передает RT.