Миротворцы ВС РФ передали медицинское оборудование в труднодоступные районы НКР

Степанакерт, 5 мая. Офицеры Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе передали в отдаленные населенные пункты гуманитарную помощь.

В этот раз российские миротворцы доставили медицинское оборудование в акушерско-фельдшерские пункты поселков Шош и Параватумб. Помощь была передана благотворительной организацией «Русская гуманитарная миссия».

Она включает в себя наборы для оказания первой медицинской помощи. В каждом из них есть тонометр, пульсометр, стетофонендоскоп, глюкометр, термометры, другие приборы и расходные материалы.

«Без сомнения, местные жители рады каждому нашему визиту, рады доставленному медицинскому оборудованию. Оно позволит сделать медицинскую помощь более доступной для каждого жителя Нагорного Карабаха», — подчеркнул офицер Центра гуманитарного реагирования Алексей Орлов.

Стоит отметить, что в целом за последние две недели карабахские медики получили около 50 комплектов медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что российские саперы продолжают очистку территории НКР от взрывоопасных предметов.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян указал, что присутствие российских миротворцев в Карабахе является важным фактором безопасности в регионе, передает RT.