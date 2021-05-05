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Российская путешественница перечислила плюсы и минусы отдыха в Сочи

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Российская путешественница перечислила плюсы и минусы отдыха в Сочи
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 5 мая. Жительница России решила провести отпуск в Сочи и поделилась впечатлениями от отдыха на знаменитом курорте Краснодарского края.

Наиболее дорогим оказался авиаперелет. Билеты на самолет на двоих с ручной кладью обошлись жителям российской столицы в 22 тыс. рублей. Кроме того, за 4 ночи в отеле туристы отдали еще 26 тыс. руб. При этом траты на еду оказались не такими страшными, как казалось по отзывам в соцсетях.

«К примеру, английский завтрак с бифштексом (!) может стоить 360 рублей. Дневное и вечернее меню — уже боже мой, цены там могут быть в 2–3 раза выше московских», — приводит ее слова anews.

Москвичка также отметила, что стоимость проезда в общественном транспорте Сочи в два раза ниже, чем в Москве. Также она поделилась впечатлениями от поездки в Сочи Парк.

«Нередко когда у нас в стране чему-то пытаются придать «русский дух», получается квасной патриотизм, но здесь все вышло очень органично и суперкруто. И если уж сравнивать, то сочинский парк лучше парижского Диснейленда. И кормят тут вкуснее», — добавила она.

Единственным минусом поездки в Сочи Парк стал процесс покупки билетов на «Ласточку». В Сочи пришлось ждать очереди минут 30–40. А на станции Имеретинский курорт работало одно окно, и половина людей не успели купить билеты. Им пришлось ехать на автобусе полтора часа.

Не так давно в Госдуме оценили идею увеличить отпуск россиянам, выбравшим отечественные курорты. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев считает это правильной идеей, ведь таким образом курорты смогут больше заработать, сообщает «Подмосковье Сегодня».

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